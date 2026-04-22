Gremio de bancarios anunció un paro para el próximo lunes

La Asociación Bancaria, el gremio de los trabajadores de los bancos encabezado por Sergio Palazzo, anunció un paro por 24 horas para este lunes en los tesoros regionales de la Argentina, debido a que denunciaron que las autoridades del Banco Central advirtieron que 32 personas podrían ser despedidas por el cierre de 12 sedes regionales.

En un comunicado, la Asociación Bancaria confirmó la medida de fuerza: "Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país".

En tal sentido, explicó el alcance de la huelga. "Por lo tanto no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria", señaló el sindicato.

fuente: C5N

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