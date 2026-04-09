ATE convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias

La decisión se conoció en el marco de un plenario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

El anuncio lo hizo el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta en la red social X, donde expresó:

El Gobierno sigue DESTROZANDO LOS SALARIOS y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total.

Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen LOS VAMOS A LLENAR DE CONFLICTIVIDAD. Se van a arrepentir de esa ACTITUD MISERABLE de ponerle techo a todos los incrementos salariales. LA SITUACIÓN NO DA PARA MÁS.

No vamos a permitir ningún recorte en el Sector Público. Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener CRÉDITOS MULTIMILLONARIOS!

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE DEFINIÓ PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN PARA EL 21 POR LA REAPERTURA DE PARITARIAS!! SI NO HAY PLATA, NO HABRÁ PAZ SOCIAL!! El Gobierno sigue DESTROZANDO LOS SALARIOS y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder… pic.twitter.com/IYX0uU0pbD — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 9, 2026

Más sobre: Gremial.



