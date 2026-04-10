Freno judicial a la reforma laboral del Gobierno, quedan suspendidos artículos sensibles

Un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 (Buenos Aires) suspendió artículos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional tras un amparo presentado por el gremio un aeronáutico. La medida cautelar impacta sobre derechos sindicales y abre una vía judicial que otros sectores ya miran.

La resolución judicial suspendió la aplicación de varios artículos de la ley 27.802, al considerar que afectan derechos fundamentales de los trabajadores.

El fallo responde a un amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que cuestionó aspectos de la reforma vinculados a la libertad sindical, el derecho a huelga y los convenios colectivos.

Un fallo como precedente

APA sostuvo que la medida no se limita a su actividad y que puede funcionar como antecedente para otros sindicatos. La cautelar no resuelve el fondo de la cuestión, pero sí suspende la vigencia de los artículos cuestionados y marca un límite inmediato a la aplicación de la reforma.

La reacción del sindicato

El gremio calificó la decisión como “un día histórico para la clase trabajadora” y como “un triunfo de la lucha y la unidad”.

También cuestionó las políticas oficiales, a las que definió como “antidemocráticas y antipopulares”, y aseguró que continuará con acciones judiciales y gremiales. “La lucha contra la reforma laboral es una lucha por la dignidad y la justicia social”, afirmaron.

*con información de Página12

*imagen ilustrativa

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