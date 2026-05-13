Cómo obtener la constancia de CUIL en ANSES de forma rápida y sencilla

La constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) puede obtenerse de forma rápida y sencilla ingresando a la web de ANSES desde cualquier computadora o teléfono celular.

El CUIL se compone por el número de documento de la persona, con dos dígitos adelante y uno al final. Sirve para registrar los aportes jubilatorios y acceder a programas y prestaciones de la Seguridad Social, como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones.

Es generado automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no tenerlo, la persona debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con el último ejemplar original de su documento para solicitarlo.

La constancia, gratuita y sin vencimiento, puede ser requerida para realizar trámites en entidades públicas, bancos o centros de salud y no necesita tener firma ni sello del personal del organismo.

para obtenerlo ingresar en: https://www.anses.gob.ar/generacion-de-cuil-solicitud-de-unificacion

Más sobre: Actualidad.



