Habilitan el bloqueo de celulares en las cárceles federales

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de la Resolución 300/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó medidas para reforzar el control de las comunicaciones móviles en establecimientos penitenciarios federales. El organismo autorizó a las empresas de telefonía a bloquear IMEI, IMSI y líneas móviles asociadas a dispositivos detectados dentro de áreas restringidas de las cárceles, a pedido del Ministerio de Seguridad.

La decisión complementa una normativa previa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y busca reforzar los mecanismos para impedir que personas privadas de su libertad utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos, realizar estafas, extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión.

Hasta ahora, el sistema administrado por el ENACOM estaba principalmente orientado al bloqueo de celulares denunciados por robo, hurto o extravío. Con esta modificación, las compañías telefónicas deberán actuar también cuando el Ministerio de Seguridad detecte actividad de dispositivos dentro de cárceles federales o en áreas restringidas de esos establecimientos.

En esos casos, las operadoras estarán obligadas a bloquear de manera simultánea:

el IMEI, que identifica de manera única al aparato celular;

el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM y al abonado de la red;

y la línea telefónica asociada.

La incorporación formal del IMSI es uno de los puntos centrales de la nueva normativa. Según explicaron desde el organismo regulador, mientras el bloqueo del IMEI inutiliza el equipo, el del IMSI impide que la tarjeta SIM pueda reutilizarse en cualquier otro dispositivo o incluso conectarse a redes móviles fuera del país.

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