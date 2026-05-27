"Si no sos mía no sos de nadie": tras un video viral, detuvieron al hombre que atacó la camioneta de su expareja colgado del capó

Luego del viral episodio en el que un individuo atemorizó a su expareja, aferrado a la parte delantera del vehículo a bordo del que ella viajaba junto a otras personas, la policía tucumana montó un despliegue que permitió la detención del agresor.

Los efectivos, pertenecientes a la Comisaría Concepción, investigaron el delito, analizaron el video en el que se registró el ataque, recabaron pruebas y solicitaron una orden de allanamiento para el domicilio del acusado. De esa manera, este miércoles, irrumpieron una vivienda de la calle Los Patos al 300 y, tras reducir al imputado, procedieron a su inmediata aprehensión y alojamiento en la dependencia policial.

Respecto del hecho, el hombre habría interceptado la Toyota Hilux en la que viajaba su víctima, en la esquina de calles San Martín y San Lorenzo de la ciudad de Concepción, y después de subirse al capó del rodado, comenzó a golpear el vidrio al tiempo que gritaba “si no sos mía, no sos de nadie”. Cabe mencionar que con esta acción el detenido infringió una prohibición de acercamiento hacia la muchacha, ya que cuenta con denuncias previas por hechos de similar naturaleza.

Durante el operativo, también incautaron un teléfono celular que el malhechor usaba para hostigar a la damnificada y que será usado como prueba para el avance de la pesquisa.

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