La Armada Argentina dará una charla informativa para el ingreso 2027
27/05/2026
Integrantes de la Armada Argentina darán una charla informativa para el ingreso 2027 a dicha fuerza. Será este viernes 29 de mayo de 9 a 11 hs en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Pablo Mesples” de barrio Constitución, en la zona este de la capital salteña.
Los vecinos que deseen participar para conocer los requisitos del ingreso, la oferta educativa y laboral de la Escuela Naval Militar (carreras oficiales) y de la Escuela de Suboficiales de la Armada (carrera de suboficiales) podrán acercarse hasta calle Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N a metros del centro de salud del mismo barrio.
La charla está destinada a jóvenes hasta 24 años y graduados. Ante alguna duda o consulta, comunicarse al 38-72266146.
