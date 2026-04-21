Presentaron a las provincias el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA). El evento reunió a los titulares de carteras sanitarias de todo el país con el objetivo de fortalecer el trabajo federal en materia sanitaria, delimitando competencias y responsabilidades. La agenda incluyó la presentación del proyecto modificatorio de Ley de Salud Mental, la puesta en común del nuevo cronograma de distribución de las vacunas del Calendario Nacional y la estrategia de cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo para 2026 y 2027.

La presentación del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 estuvo a cargo de la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana Gonzalez. La funcionaria compartió con los ministros los detalles de la propuesta recientemente presentada ante el Congreso de la Nación con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo.

Gonzalez destacó que, para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la realidad asistencial de cada jurisdicción, las necesidades expresadas por los pacientes y sus familias, y la experiencia y los aportes de los profesionales de la salud y de los actores que intervienen, tanto en el ámbito judicial como en el legislativo. En este sentido, uno de los puntos centrales del proyecto es facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado.

Por su parte, el secretario de Gestión Administrativa, Guido Giana, presentó a los ministros el nuevo mecanismo de adquisición de medicamentos de alto costo y medicamentos oncológicos de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Se trata de un proceso de licitación directa con los laboratorios que mejora el precio de compra, elimina intermediarios y agiliza los tiempos de entrega.

La proyección de la DINADIC para 2026 muestra un aumento del 27,38% en la cantidad de pacientes asistidos y del 66,29% de incremento en el gasto, lo que refleja tanto una expansión del programa como una mayor cobertura en cuanto a la complejidad y costo de los tratamientos. En este sentido, el funcionario comunicó a los ministros provinciales la necesidad de fortalecer la planificación conjunta de las coberturas para seguir garantizando el acceso con mayor previsibilidad.

Otro de los temas centrales del encuentro fue la actualización del cronograma de distribución de las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. En este sentido, se puso en común el trabajo realizado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para restablecer las entregas de la dosis adquiridas a través de los Fondos Rotatorios Regionales, demoradas a causa del contexto geopolítico internacional.

Según se informó durante la reunión, entre el 23 y el 28 de abril la cartera sanitaria nacional realizará nuevos envíos de vacunas a las jurisdicciones, en el marco del cronograma previsto para el segundo trimestre de 2026. En estos despachos se incluirán las vacunas de la BCG, Hepatitis B (pediátrica y adulto), Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela, Meningococo B y VPH. En varios casos, los envíos ya alcanzan el total previsto, mientras que en otros se completarán de manera escalonada durante mayo, de acuerdo con los cronogramas de producción y entrega.

En materia de inmunizaciones, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, también compartió los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, ratificando que su adelantamiento fue una decisión acertada. De acuerdo a los datos sistematizados por el Tablero de Seguimiento, la vacunación del personal de salud se encuentra por encima del objetivo y la inmunización de los adultos mayores de 65 años, registra un 46% más de dosis aplicadas en comparación a la misma semana de campaña del año pasado. El funcionario agregó, además, que PAMI ya recibió el 100% de la entrega prevista de dosis de vacuna adyuvantada, y que en el curso de este mes se completará la entrega a las jurisdicciones del 66,49% planificado de vacunas para adultos y del 84,41% de dosis pediátricas.

Durante el resto de la jornada, se pusieron en común los lineamientos centrales del proyecto de modificación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, N°27.793/2025. Posteriormente, se presentó la estrategia nacional para garantizar el acceso al trasplante de córneas subrayando la importancia de la descentralización para reducir las asimetrías regionales en el país, y se actualizó el funcionamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, luego de la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Coordinador de Derivaciones.

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