Desde la 21.15, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Martearena
11/02/2026
Esta noche se disputará en Salta el primer partido de la Copa Argentina 2026: Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia Esgrima de Jujuy se medirán en el estadio Martearena desde las 21.15, por los 32avos de final del torneo.
Los simpatizantes del lobo jujeño podrán adquirir las entradas en las boleterías de plateas situada en calle Fernández Molina, mientras que los hinchas del ferroviario santiagueño podrán comprarlas en las boleterías situadas en el sector sur del estadio, sobre avenida Tavella.
Precios de entradas
Entrada general: $50.000 (menores de 12 años pagan las entradas generales a $40.000).
Preferencial: $70.000
Platea: $90.000
