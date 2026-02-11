El Congreso avanza con la baja de imputabilidad a los 14 años: dictamen favorable al nuevo Régimen Penal Juvenil

En la Cámara baja nacional y en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia; y Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, María Gabriela Flores, Álvaro Martínez y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, el proyecto obtuvo despacho de mayoría.

En su exposición, el diputado Manuel Quintar (LLA) informó que, durante el periodo parlamentario anterior, las Comisiones realizaron “un arduo trabajo sobre la problemática criminal juvenil, con la participación de varios expositores, representantes de todos los organismos". Y en ese sentido, recordó que se había firmado un dictamen consensuado (que perdió estado parlamentario) y que, -remarcó- “es un tema que la sociedad está reclamando”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) indicó que presentarán un dictamen propio, que pone énfasis “en los delitos cometidos por los no punibles”. “Fijar la edad es el foco de atención de ustedes”, resaltó, al tiempo que consideró: “Se olvidan del derecho superior del niño”.

Desde el mismo bloque que su preopinante, Ramiro Gutiérrez validó el proyecto que ya se había presentado en el año 2015. “Un Código Penal que establece, entre otras cuestiones, el ingreso a la punibilidad a los 14 años", detalló, mientras que consideró que “el proyecto del Poder Ejecutivo tiene un déficit estructural”.

A su turno, la diputada Silvana Giudici (LLA) explicó que “se ha incorporado un nuevo artículo, el 51, de asignación presupuestaria”, por el cual se “asignan fuentes de financiamiento específicas para empezar a desplegar este nuevo Régimen penal juvenil”. “La norma busca salvaguardar a todos y darles un futuro mejor a nuestros niñas, niños y adolescentes", aseguró.

Luego, la diputada Myriam Bregman (Frente de izquierda y de trabajadores unidad), cuestionó la “discusión de la edad”, al remarcar que “se pretende criminalizar a los niños y adolescentes”. "Nuestro dictamen es de rechazo y repudio", afirmó.

El diputado Cristian Ritondo (PRO) manifestó su apoyo al proyecto: "Estamos dando un paso muy importante hoy”. "A los 14 años ya se tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo”, señaló.

En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”.

