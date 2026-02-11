ANSES: calendario de pagos para hoy miércoles
11/02/2026
Hoy miércoles 11 de febrero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 2 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 1.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo.
