Derrota de Salta Basket frente a Comunicaciones y el viernes recibe a Fusión Riojana

Otra noche para el infarto en la capital salteña. Otra jornada estelar y de muchas emociones dejó el tremendo choque entre Salta Basket y Comunicaciones de Mercedes (Corrientes). Fue triunfo para la visita tras un tiempo extra (86), por 101-97. El viernes que viene Los Infernales recibirán a Fusión Riojana a partir de las 21.30 en el penúltimo partido de la serie en La Linda.

Buen arranque para Los Infernales gracias a transiciones y buena circulación de balón. Se alejaron rápido en el electrónico –más de 12 puntos- en los primeros minutos. Sin embargo, Comunicaciones, dirigido por Nicolás Barsanti, no tardó en reponerse y hacer su trabajo. El cuarto cerró 25-24 para el local.

Luego de caer en Jujuy, el elenco correntino llegó con la necesidad de ganar en la tierra de Güemes. Los Infernales, por su parte, llegaron tras un cierre épico en su último juego; el sábado superaron a Hindú de Córdoba por un doble sobre los segundos finales.

Pero La Liga Argentina no entiende de antecedentes, de buenos o regulares momentos, la historia se renueva noche tras noche y la lucha deportiva hace vibrar a quienes se acercan para disfrutar del deporte más lindo del mundo.

La noche del martes no fue la excepción, el público volvió a concurrir de gran manera al mítico y enorme Estadio Delmi, con un contexto especial con lluvias persistentes en toda la provincia y la llegada del campeón del Rally Dakar, Luciano Benavides.

Volviendo a la acción en el hermoso parquet del polideportivo Ciudad de Salta, ninguno de los dos se dio grandes ventajas, los conducidos por el salteño Ricardo De Cecco se las ingeniaron para mantener el liderazgo en el tablero electrónico durante gran parte del pleito.

Pero frente a rivales de fuste como el elenco de Mercedes, la guardia siempre tiene que estar bien arriba. En un lapso descontrolado para los salteños, la visita metió un buen parcial para enmudecer al gigante y pasar al frente. Cuando todo parecía perdido apareció el norteamericano Chance Hunter para meter una bomba de tres y dejar a Salta un paso adelante por dos (84-82).

El goleo siguió parejo en ambos cestos, a falta de 29 segundos para el final el partido estaba igualado en 86, con reposición para Los Infernales. Jugada similar a la del sábado, Tomás Botta encaró el aro y en vez de lanzar eligió poner un pase magistral al quijaneño Nicolás Álvarez quien metió el doble, canasta que la dupla arbitral decidió anular tres revisar la jugada.

Comunicaciones solicitó minuto para diagramar su jugada con cinco segundos para el final. Jesús Pirela Pérez salió por la puerta de atrás, interceptó el balón y encargó el aro, bien arriba lo esperaba el capitán infernal, Facundo Binda, para meterle el tapón de la noche y quizás de la fecha. Sin más tiempo, el encuentro se fue a tiempo suplementario tras igualar en 86.

Ajedrecístico, así fue cada movimiento en esos últimos cinco minutos en la noche salteña. Bombas de un lado y del otro, Comunicaciones sacó una leve ventaja de cuatro puntos y a Salta no le quedó otra que remontar. Los de Mercedes aprovecharon las segundas posiciones para dañar en la zona pintada con sus internos, se hicieron de una diferencia de cinco a falta de 31 segundos.

Enorme esfuerzo de Los Infernales, que estuvieron a una posesión de empatar o pasar al frente pero no pudo ser, los correntinos tuvieron en temperamento que se necesita en esas circunstancias de un pleito al rojo vivo y se llevaron una enorme victoria desde Salta.

