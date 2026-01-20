Regresó al país, Luciano Benavides, el salteño campeón del Rally Dakar 2026

Durante la jornada de hoy, KTM Argentina, recibió en sus oficinas a Luciano Benavides, piloto oficial del equipo RED BULL KTM FACTORY RACING, quien se consagró campeón del Rally Dakar en motos el pasado sábado 17 de enero.

Tras su regreso al país, Luciano Benavides fue protagonista de una conferencia de prensa, donde compartió su experiencia tras consagrarse campeón de la categoría moto en la edición 2026 del Dakar, a bordo de una KTM 450 RALLY FACTORY.

En su novena participación y con 30 años de edad, Luciano ha logrado conquistar este prestigioso título, que llega luego de años de esfuerzo y dedicación en este deporte, posicionándolo entre los pilotos más destacados del motociclismo internacional, junto a su hermano mayor Kevin Benavides, también campeón de la edición 2023.

"Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia. Nunca dejé de creer que podía lograrlo y hoy siento un orgullo enorme, no solo por este resultado personal, sino por el trabajo del equipo y por representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial”, expresó Luciano Benavides, visiblemente emocionado.

Este resultado posiciona a Luciano Benavides entre los grandes campeones del Rally Dakar y reafirma el protagonismo de KTM en la competencia más extrema del motociclismo mundial. Además, esta edición quedó marcada por un hecho inédito; Luciano y Kevin Benavides ganaron en la misma etapa 7, pero en dos categorías distintas, un acontecimiento sin precedentes en la historia del Rally Dakar.

Un Dakar construido etapa por etapa

El Rally Dakar 2026 volvió a exigir al máximo a los competidores, con un recorrido que combinó extensas etapas de navegación, terrenos técnicos, dunas y tramos de alta velocidad. Luciano Benavides encaró la competencia con un planteo inteligente desde el inicio:

Primera semana: mostró regularidad y consistencia, ubicándose siempre entre los principales protagonistas de la general, priorizando la navegación y evitando errores en jornadas clave.

mostró regularidad y consistencia, ubicándose siempre entre los principales protagonistas de la general, priorizando la navegación y evitando errores en jornadas clave. Etapas centrales: capitalizó su experiencia en terrenos complejos, descontando tiempo en etapas decisivas y afirmándose como uno de los principales candidatos al título.

capitalizó su experiencia en terrenos complejos, descontando tiempo en etapas decisivas y afirmándose como uno de los principales candidatos al título. Definición: sostuvo un ritmo competitivo en los momentos de mayor exigencia física y mental, llegando a una definición histórica que se resolvió por apenas 2 segundos, la diferencia más ajustada registrada en la categoría motos del Dakar.

Un nuevo capítulo para KTM y el motociclismo argentino

Con esta última victoria, la escudería oficial KTM ganó 21 de las 27 ediciones de las que participó en el Rally Dakar (consecutivas del 2001 al 2019; la de 2023 con Kevin Benavides y la actual de la mano de Luciano Benavides). La consagración de Luciano representa un logro histórico para KTM a nivel global y para el motociclismo argentino, consolidando una historia de éxitos basada en el talento, la preparación y la excelencia técnica.

Este resultado sobresaliente vuelve a poner en valor el trabajo de los equipos oficiales de KTM en las competencias más exigentes del mundo y refuerza el vínculo de la marca con el alto rendimiento, la innovación y la superación constante.

Un sueño que arrancó de a dos

Luciano y Kevin Benavides crecieron soñando con caminos de tierra, travesías eternas y aventuras imposibles. Lo que empezó como un juego se fue transformando en destino. Kevin fue el primero en animarse al Dakar. Su talento, temple y perseverancia lo llevaron rápidamente a lo más alto.

Debutó en motos en 2016, y desde entonces no paró de escribir capítulos épicos. En 2021 y 2023 se consagró campeón del Rally Dakar, su último título junto al RED BULL KTM RACING FACTORY, siendo el primer argentino en lograrlo en la categoría motos.

Luciano, unos años menor, siguió su propio camino. Primero en el enduro, luego como piloto oficial de rally raid. Con constancia, inteligencia deportiva y trabajo silencioso, se ganó su lugar entre los mejores. En 2023 logró uno de los hitos más importantes de su carrera: se consagró campeón del mundo de Rally Raid con Husqvarna, siendo el primer argentino en hacerlo. Ese título lo catapultó como favorito para el Dakar 2024 y hoy, en 2026 ya conquistó su primer Touareg dorado.

En su 48ª edición, el Dakar 2026, se dividió en 13 etapas con un recorrido total de 7.994 kilómetros, de los cuales 4.900 fueron cronometrados, que llevaron a los competidores a través de terrenos inexplorados y etapas diseñadas que exprimieron al máximo sus habilidades. La largada y la llegada fueron en Yanbu, ciudad ubicada sobre el mar Rojo, en el oeste saudí, que ya había sido sede del final de la edición 2024.

