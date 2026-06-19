Me hackearon el mail: primeras medidas a tomar para proteger toda tu vida digital

Un hackeo de mail hoy no significa solamente perder el acceso a “los correos”, sino que toda la vida digital: WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, Mercado Pago, homebanking y muchas otras plataformas y servicios que tienen el correo como llave en ingreso, pueden estar en riesgo.

"Hoy el mail dejó de ser solo una herramienta de comunicación para convertirse en la puerta de entrada a tu vida digital, y justamente por eso es uno de los blancos más explotados por el cibercrimen. Así, ya no alcanza con “tener cuidado”, ya que muchas amenazas están diseñadas para pasar desapercibidas incluso para usuarios atentos.”, comenta Mario Micucci, Investigador de ESET Latinoamérica.

Aquí, un paso a paso sobre qué se debe hacer si un mail fue hackeado, para reducir sensiblemente el impacto del incidente, para mitigar el daño y recuperar el control total de una cuenta de correo hackeada:

Recuperar el acceso: El primer paso clave es intentar ingresar a la cuenta hackeada, sea desde el sitio o la aplicación oficial. Si se puede ingresar normalmente, se debe cambiar de inmediato la contraseña por una nueva, que sea robusta y única. Nunca reutilizar claves viejas ni variantes similares.

También es importante cerrar todas las sesiones que estén abiertas en otros dispositivos. Servicios como Gmail y Outlook permiten identificar en qué equipos o ubicaciones hay sesiones activas, y forzar el cierre de manera remota. Si ya no se puede ingresar al correo debido a que el ciberatacante cambió la contraseña, se debe recurrir de inmediato al proceso oficial de recuperación de cuenta, que se encuentra disponible en la página de inicio de sesión de tu proveedor.

Activar el doble factor de autenticación: Una vez que se haya recuperado el acceso al mail, activar la autenticación es dos pasos (también conocida como 2FA). Esto agrega una barrera de seguridad extra, y por más que el ciberatacante tenga en su poder la contraseña, sin este doble factor no podrá ingresar.

Revisar el impacto en otras cuentas y servicios: Un mail es la llave maestra que da acceso a otras cuentas y servicios, por eso es fundamental revisar todo lo que esté vinculado a esa cuenta: redes sociales, plataformas de streaming, billeteras virtuales, homebanking, apps de mensajería, cuentas laborales, tiendas online, servicios en la nube, entre otros. Lo ideal es cambiar las contraseñas de cada una, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Identificar si hubo actividad maliciosa: Con la cuenta de correo en su poder, muchos ciberatacantes la utilizan de inmediato para lanzar estafas y encontrar nuevas víctimas. Se deben revisar los correos enviados recientemente, si hay nuevas reglas automáticas sospechosas, si se aplicaron filtros desconocidos o si se eliminaron mensajes. Aquí se puede consultar a los contactos si recibieron algún mensaje extraño desde la cuenta.

Analizar los dispositivos: El hackeo de un mail pudo deberse a diversos motivos: el robo de credenciales, un ataque de phishing, o bien la infección por malware. Siempre conviene realizar un análisis de seguridad en todos los dispositivos en los cuales se utiliza esa cuenta. Ya sea teléfono celular, tablet, PC o notebook. Luego, realizar todas las actualizaciones correspondientes al sistema operativo, navegador y aplicaciones, y eliminar cualquier tipo de extensión sospechosa o app que no se conozca.

En cuanto a las señalas de hackeo, si bien hay algunas señales que son muy obvias, hay otras que no, ya que el ciberatacante intentará pasar desapercibido el mayor tiempo posible.

Cinco (5) principales alarmas que indican que un mail fue vulnerado:

No puedes ingresar con tu contraseña habitual: Sin dudas, esta es la señal más evidente. Si ya no puedes ingresar con tu clave, es porque alguien la cambió (los actores maliciosos suelen hacerlo de inmediato). Recibes alertas de inicio de sesión: Los proveedores de servicio de mail envían notificaciones a los usuarios cuando identifican algún acceso extraño, sea desde un dispositivo nuevo, de alguna ubicación desconocida o de un país desde el cual nunca te conectaste. Y si bien algunas personan desestiman esas alertas creyendo que se trata de un error, es clave prestar más atención a este tipo de avisos. A su vez, si recibes correos para “restablecer contraseña” desde tus redes sociales, servicios financieros o cualquier otro servicio online, pero que nunca solicitaste, es otro indicio que un actor malicioso está intentando utilizar tu mail para vulnerar otras cuentas. Contactos reciben mensajes que no enviaste: Otra señal clara que la cuenta fue comprometida. Es muy común que una vez que logran el acceso, los ciberatacantes usen el correo hackeado para lanzar nuevas estafas. Además, revisar si existen correos eliminados, que fueron movidos de carpeta o marcados como leídos. Cambios en los datos de tu cuenta: Si en tu cuenta evidencias cambios que nunca realizaste, puedes estar en riesgo. Una señal podría ser que haya un nuevo número telefónico asociado, no se reconoce la dirección de recuperación, la firma es diferente, el idioma cambió, existen nuevas reglas o hay dispositivos vinculados que no conoces. Actividad extraña en plataformas vinculadas: Muchas veces, el indicio de un hackeo se evidencia en otros servicios asociados. Por ejemplo: Facebook te informa un cambio de contraseña, Netflix detecta un nuevo inicio de sesión, o WhatsApp envía códigos inesperados. Recordá que el mail es la llave para recuperar accesos en otras plataformas y su compromiso puede desencadenar el hackeo de otras plataformas.

Por otro lado, también es útil conocer de qué manera un ciberatacante puede vulnerar una cuenta de correo electrónico. Las opciones más comunes pueden ser los ataques de phishing, la reutilización de contraseñas en más de un servicio, una Infección con malware, o la conexión en redes inseguras de Wi-Fi.

Para prevenir el hackeo, hay acciones concretas que se pueden implementar para reforzar la seguridad:

Utilizar contraseñas robustas y únicas

Activar el doble factor de autenticación

Prestar atención antes de descargar un archivo o hacer clic en un correo inesperado

Revisar accesos y dispositivos conectados regularmente

Eliminar aquellas apps o servicios que tengan acceso a las cuentas y no reconozcas

Eliminar aquellas apps o servicios que tengan acceso a las cuentas y no reconozcas Mantener todos los dispositivos actualizados

Verificar que el mail y teléfono de recuperación sean correctos

Evitar redes Wi-Fi públicas para accesos sensibles

“En este contexto, tener una capa adicional de protección que actúe en tiempo real es clave, para analizar enlaces, detectar comportamientos sospechosos y bloquear cualquier intento de fraude antes de que lleguen a tu bandeja de entrada. Es allí donde soluciones especializadas, con tecnologías de detección proactiva, antiphishing y análisis basado en inteligencia artificial, marcan la diferencia y son un factor clave para proteger tu identidad digital.”, concluye Micucci de ESET.

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