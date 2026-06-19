Por medio de una carta enviada al Gobernador, Greenpeace reclamó restaurar el bosque en el desmonte ilegal más grande del país ubicada en la provincia de Salta

La organización ecologista Greenpeace reclamó la urgente implementación de tareas de recomposición ambiental del desmonte ilegal de 11.815 hectáreas en la finca de Juan José Karlén y Daniel Darío Karlen, ubicada en el norte salteño tras la reciente multa de 15 millones de dólares.

Mediante una carta dirigida al Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y al Procurador General, Pedro García Castiella, Greenpeace advirtió que la Constitución Nacional establece claramente en su artículo 41 que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer” y que la Ley Nacional de Bosques (26.331) dicta en su artículo 40 que “en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración”.

A su vez, la organización advirtió que en el acuerdo de restauración ambiental firmado en diciembre con los propietarios se informó que en la finca habitan 12 familias criollas y que “en la zona Norte de las Matrículas desmontadas, las comunidades de Corralito y Cuchuy realizaban en el antiguo bosque recorridos de caza y recolección, así como venta de productos y realización de changas a los puesteros criollos residentes en la finca. Las comunidades Wichi de la zona Sur también realizaban recorridos en la finca en busca de chaguarales y otros recursos importantes para su subsistencia”.

Respecto a los mamíferos, el documento señala que “se encontraron 31 especies en zonas aledañas a la finca, de las cuales nueve se encuentran categorizadas a nivel nacional como vulnerables”.

Finalmente, Greenpeace destacó que el acuerdo de restauración dejó establecido que en caso de incumplimiento se podrá “abrir un proceso de ejecución de sentencia forzada del marco de restauración a costa y cargo de Karlen y con garantía sobre los inmuebles del área en recomposición.”

Hace dos semanas la Justicia salteña elevó a más de 21.800 millones de pesos (equivalente a 15 millones de dólares) la multa a los empresarios ante los reiterados incumplimientos de restauración. Greenpeace denunció el caso en 2013 y 2016, y hace tres años sus activistas desplegaron un cartel gigante en la finca.

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