La Policía de Salta brindará el operativo de seguridad vial por las Fiestas de Sumalao

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta, llevará adelante un operativo preventivo y de control con motivo de las fiestas patronales en honor al Cristo de Sumalao.

Los controles fijos estarán ubicados sobre ruta nacional 68, en la curva del INTA, sector del Cristo de La Merced y curva de Sumalao. También se trabajará sobre ruta provincial 21, antes de San Agustín.

Además, se realizarán controles preventivos con motocicletas y móviles de Seguridad Vial en distintos tramos de las rutas afectadas por la circulación de peregrinos y vehículos.

Recomiendan a las personas que participen de la peregrinación utilizar chalecos refractarios, linternas o prendas visibles que permitan reforzar la seguridad durante el trayecto.

Asimismo, recuerdan a quienes se trasladen de manera peatonal deben circular por banquina y en sentido contrario al tránsito vehicular, a fin de mantener visibilidad y resguardar su integridad física.

El operativo tiene como objetivo reforzar la prevención, ordenar la circulación vehicular y acompañar el desplazamiento seguro de los peregrinos durante estas actividades religiosas.

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