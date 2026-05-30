La escuela primaria de Olaroz Chico, el primer pueblo solar de Jujuy y referente de la producción de litio, ya cuenta con un nuevo edificio

Olaroz chico es una pequeña localidad del departamento de Susques, en la Provincia de Jujuy, enclavada en la puna jujeña a una altura de 4165msnm, cuyo abastecimiento de energía eléctrica utilizado era través de un grupo electrógeno; esto, implicaba disturbio sonoro y contaminación, con un abastecimiento máximo de 10 horas.

Ya en 2019 se inauguró la primera central fotovoltaica autónoma, que genera la energía necesaria para abastecer a toda la comunidad las 24 horas de los 365 días del año. Esta tecnología convirtió a Olaroz Chico en el primer pueblo solar del país.

En el día de ayer, el gobernador Carlos Sadir, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela N° 211 “Gendarmería Nacional” de Olaroz Chico, una obra esperada por toda la comunidad educativa y que fortalecerá el acceso a la educación en la región.

Acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, docentes y vecinos de la localidad, el mandatario destacó la importancia de seguir ampliando la infraestructura escolar en el interior de la provincia y remarcó el crecimiento sostenido de Olaroz en los últimos años.

“Muy contento por la inauguración de esta escuela, que significa que nuestros chicos y chicas van a tener un lugar adecuado para estudiar”, expresó Sadir durante el acto.

El nuevo establecimiento cuenta con espacios destinados a Nivel Inicial y Primario, cocina, depósito, secretaría, dirección y albergues para estudiantes y docentes, brindando mejores condiciones para el desarrollo educativo de niñas y niños de la comunidad.

Asimismo, el gobernador valoró el acompañamiento de la comunidad educativa y el aporte del sector minero al desarrollo de la región. “Olaroz creció de una manera increíble y esta escuela sigue contribuyendo a ese desarrollo”, sostuvo.

Mineras:

En la comunidad de Olaroz Chico y sus alrededores directos en el Salar de Olaroz-Cauchari, están asentadas las dos principales empresas mineras operadoras de litio de la provincia:

Sales de Jujuy S.A.: Es la operadora del proyecto Olaroz. Está integrada por la fusión internacional Arcadium Lithium (Rio Tinto), la firma japonesa Toyota Tsusho y la empresa estatal provincial JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado).

Es la operadora del proyecto Olaroz. Está integrada por la fusión internacional Arcadium Lithium (Rio Tinto), la firma japonesa Toyota Tsusho y la empresa estatal provincial JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Minera Exar S.A.: Es la operadora del proyecto Cauchari-Olaroz. Sus accionistas principales son la compañía china Ganfeng Lithium, Lithium Americas (Argentina) y también cuenta con participación estatal de JEMSE.

Más sobre: Jujuy.



