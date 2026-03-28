Adoptá un amigo en la Maratón New Balance de la capital salteña

En el marco de una nueva edición deportiva de la Medio Maratón New Balance, que se llevará a cabo éste domingo 28 de marzo desde la 7 hs en la ciudad de Salta, el área de Bienestar Animal del municipio local promoverá la adopción responsable de perros y gatos como animales de compañía.

Para la actividad, se instalará un stand del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” donde no solo se brindará información, sino que también se dará en adopción a perros jóvenes y adultos que buscan una nueva oportunidad.

El stand estará ubicado en el Parque 20 de Febrero, en la calle 12 de Octubre en el horario de 10 a 12 hs, vecinos y corredores podrán acercarse a conocer a los perros que estarán en adopción, informarse sobre el proceso de adopción y brindarles una segunda oportunidad a quienes hoy están bajo cuidado municipal.

Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio y firmar un acta de compromiso para el seguimiento y adaptación del nuevo integrante.

*imágenes ilustrativas

Más sobre: Salta.



