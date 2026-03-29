Incautan más de 3 toneladas de hojas de coca y más de 34 mil paquetes de cigarrillos extranjeros

En horas de la tarde de ayer, gendarmes del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvo la marcha de un transporte de cargas generales, cuando se encontraban emplazados en el Puesto de Control Eventual “Trancas” (ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358).

Al momento del registro documentológico del ocupante del rodado, quien viajaba desde la provincia de Salta hacia la República de Chile, los funcionarios constataron que el hombre de nacionalidad argentina llevaba un cargamento de azúcar a granel y presentó el remito de cargas.

Los uniformados continuaron con la inspección física y sometieron el vehículo al escáner móvil de la Fuerza, el cual arrojó imágenes semejantes a bultos usados para el transporte de mercadería ilegal, que estaban dispersos sobre la carga de azúcar. Tras una requisa minuciosa del cargamento, resultó el hallazgo de paquetes de grandes dimensiones, los mismos acondicionaban hojas de coca en estado natural, que tras el pesaje del vegetal se trató de un total de 3.801 kilos.

Además, en este operativo intervino el personal de ARCA de la provincia, que procedió a colocar los precintos nuevamente. Mientras que, el hombre quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley 22.415.

El otro procedimiento, efectivos de la Sección “Chalicán” del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, departamento de Ledesma, cuando fueron alertados sobre las maniobras bruscas que realizó el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado al momento del percatarse del dispositivo de la Fuerza. Después de un seguimiento controlado, los funcionarios lograron interceptar el rodado y detectaron que el conductor tenía la documentación de la carga con irregularidades.

Tras la requisa en el interior del semirremolque encontraron un total de 34.000 paquetes de cigarrillos extranjeros, que no tenían el aval legal.

El operativo culminó con el decomiso de los atados de cigarrillos y del vehículo, como así el involucrado quedó supeditado a la causa.

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