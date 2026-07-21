Un hombre cayó mientras trabajaba en la obras de la Ciudad Judicial de Orán

La fiscalía penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, investiga la muerte de un hombre de 40 años que cayó de un andamio mientras trabajaba en la obra de la Ciudad Judicial.

El accidente ocurrió éste lunes 20 de julio alrededor de las 14.30 y la víctima falleció horas después de ser trasladado al hospital local, San Vicente de Paul.

La autopsia determinó que murió por politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, producto de la caída.

La Fiscalía ordenó pericias en el lugar, relevamiento de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del hecho.

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