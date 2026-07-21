Recuperan una camioneta con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires

Efectivos de la Policía de Salta identificaron a un hombre y secuestraron una camioneta que registraba un requerimiento judicial por robo en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento fue realizado hoy en el barrio Santa Cecilia. al sureste de la capital salteña.

Al fiscalizar la camioneta que se encontraba en la parte externa de un taller mecánico, detectaron que registraba un pedido de secuestro por robo. Las investigaciones preliminares, establecieron que el rodado habría sido dejado para su reparación semanas atrás y que, hasta la fecha, no habían regresado a retirarla.

Intervino la Fiscalía Penal a cargo de la causa.

Más sobre: Policial.



