Orán: piden se ejecute la canalización y encauzamiento del río Pescado en el tramo correspondiente a la Ruta Nacional 50

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta realizada este martes, el diputado provincial por el departamento Orán, David Taranto presentó un proyecto de declaración de su autoría mediante el cual solicita que se ejecute la canalización y encauzamiento del río Pescado en el tramo correspondiente a la Ruta Nacional 50, antes de la época estival.

La iniciativa surge ante la necesidad de prevenir inconvenientes derivados de las crecidas y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad en una zona estratégica para la conectividad regional y el desarrollo productivo del norte provincial.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad por el tramo Orán–Aguas Blancas circulan aproximadamente 6.000 vehículos diarios, lo que refleja la importancia estratégica de este corredor para el tránsito de personas y mercancías.

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