Orán: fiscalías presionan para acelerar el caso por el robo a la Empresa Abra del Sol y el expediente contra el exjuez Claudio Parisi

Las Unidades Fiscales creadas por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, para intervenir en el distrito Orán solicitaron a los tribunales competentes que adopten las medidas necesarias para avanzar con la realización de los juicios orales y públicos en dos causas consideradas de interés público y relevancia institucional.

Los planteos fueron presentados en carácter de pronto despacho, con el objetivo de evitar nuevas demoras en expedientes que se encuentran en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate.

Robo a la empresa Abra del Sol

La primera de las causas mencionadas se refiere al robo sufrido por la empresa Abra del Sol, hecho que causó gran conmoción en la ciudad de Orán por la violencia desplegada por sus autores, quienes el 16 de diciembre de 2022 ingresaron al predio de la firma con los rostros cubiertos por pasamontañas y portando armas de fuego largas y cortas. Allí golpearon a empleados y personal de seguridad, les ataron las manos con precintos, les sustrajeron sus teléfonos celulares y una importante suma de dinero en pesos y dólares. Además, privaron de su libertad a uno de los socios gerentes y lo trasladaron en su camioneta hasta un lugar alejado, donde lo abandonaron.

Por el hecho ya fueron condenados algunos de sus autores, entre ellos Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de Libertad de Alto Perfil, y su mano derecha, Delfor Rogelio Sandoval, quienes reconocieron integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de este tipo de delitos.

Resta definir la situación procesal de otros imputados, entre ellos el contador de la empresa Abra del Sol, José Dimas Ruiz, quien fuera candidato a intendente de la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal requirió al Tribunal interviniente, en carácter de pronto despacho, que se lleven adelante las medidas necesarias para concretar la realización del juicio sin admitir más demoras, en razón de que las partes ya ofrecieron sus pruebas y estas fueron proveídas, restando únicamente la fijación de la fecha para la realización del debate.

Los representantes del Ministerio Público también recurrieron la decisión del juez de ordenar la devolución de la camioneta secuestrada a Delfor Sandoval. El mismo reconoció haber integrado una asociación ilícita, por lo que entienden que el vehículo debe ser decomisado en favor del Estado Provincial por constituir una ganancia proveniente de las actividades ilícitas que confesó cometer. Asimismo, reclamaron que la misma premura que se tuvo para resolver esa cuestión se tenga para disponer la realización del debate.

Investigación contra el exjuez Claudio Parisi

La segunda presentación fue realizada en una causa que tiene como imputado al exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien fue destituido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Se lo acusa del supuesto cobro de sumas de dinero a cambio de conceder distintos beneficios procesales en la tramitación de causas que tenía a su cargo. Justamente, una de las personas que habría resultado beneficiada por ese accionar fue José Dimas Ruiz, en relación con su participación en el robo a la empresa Abra del Sol.

En la causa mencionada, y debido a distintas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal quedó conformado por jueces de la ciudad de Tartagal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello, los fiscales consideraron que existen diferentes planteos pendientes de resolución que no admiten mayores dilaciones. Recordaron que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que dispuso el otorgamiento de prisión domiciliaria al imputado, por entender que no se encuentran dadas las condiciones para modificar la modalidad de detención.

En ese contexto, solicitaron que se adopten con celeridad las medidas procesales necesarias para avanzar hacia la realización del juicio.

En esta última causa ya fueron condenados por su participación en los hechos el exsecretario letrado del Juzgado, Maximiliano Correa; un exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Alderete; y un abogado del foro local, Roberto Ortega Serrano.

MPF Salta

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