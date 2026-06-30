Intentaron ingresar al país en una embarcación cargada con más de 25 kilos de cocaína

Ayer, gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” (Salta) realizaban un patrullaje en inmediaciones al Río Bermejo, cuando observaron un bote de aluminio con tres personas a bordo, tras emitir la voz de alto por parte de los funcionarios, los ocupantes hicieron caso omiso y dirigieron el bote río abajo, logrando llegar a la orilla opuesta y escapando a pie hacia una zona montuosa.

Luego los gendarmes aseguraron el sector y sacaron del río la embarcación, donde se trasladaba una bolsa arpillera que acondicionaba paquetes rectangulares envueltos en nylon amarillo y una mochila que tenía un documento de un ciudadano boliviano. Tras las pruebas de campo Narcostet a lo encontrado, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 25 kilos 235 gramos.

GNA

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