ANSES: quienes cobran hoy martes

21/07/2026

Hoy martes 21 de julio continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 8 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 8.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 6.

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