ANSES: quienes cobran hoy martes
21/07/2026
Hoy martes 21 de julio continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 8 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 6.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas