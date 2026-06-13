Orán: en menos de 24 horas, Gendarmería decomisó más de 268 kilos de estupefacientes

En el marco del Plan Güemes, la Gendarmería realizó tres importantes procedimientos. En el primero, efectivos de la Sección “Agua Blanca” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando un patrullaje por el sector “Puesto Ovejero” en la localidad salteña de Aguas Blancas, cuando observaron aproximadamente a 15 personas sentadas con bultos, tipo mochilas artesanales de grandes dimensiones, en zona de monte.

Ante este hecho, personal de la Fuerza dio la voz en alto pero los individuos no acataron la orden y comenzaron a efectuar disparos hacia los uniformados, intentando darse a la fuga, favorecidos por la densa vegetación.

El rápido accionar de los efectivos permitió la aprehensión de cinco personas de nacionalidad boliviana. Y al revisar las mochilas artesanales, el personal de Criminalística pudo constatar la presencia de paquetes rectangulares con sustancia vegetal, que sometido a prueba de orientación de campo Narcotest arrojó resultado positivo para marihuana con un peso de 261 kilos 890 gramos.

En el segundo procedimiento, miembros del Destacamento Móvil 3, en apoyo a la Sección “Agua Blanca” se encontraban realizando controles físicos y documentológicos sobre el sector “Los Gomones”, cuando interceptaron a una persona que transportaba una mochila. Al solicitarle que exhibiera el contenido, el hombre emprendió una veloz huida a pie.

Inmediatamente los gendarmes iniciaron un seguimiento, constatando que el involucrado había ingresado al domicilio particular. Con la autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron a la morada y lograron detener al hombre.

Al realizar la requisa, personal de Criminalística constató cuatro paquetes con sustancia blanca, que sometido a prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de 4 kilos 25 gramos.

Finalmente, personal la Sección “Santa Rosa” desplegados sobre la Ruta Nacional N°34, sobre el kilómetro 1.288, se encontraban realizando un operativo público de prevención cuando detuvieron la marcha de vehículo que realizaba el servicio de “taxi” que circulaba con dos pasajeros, conductor y pasajero.

Al realizar el control, los gendarmes observaron que el pasajero llevaba una mochila personal, por lo que solicitaron que muestre su contenido. Al abrirlo los uniformados visualizan tres paquetes rectangulares con características de estupefacientes. La Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses confirmó con el test de prueba Narcotest cocaína con un peso de 3 kilos 10 gramos.

En los tres casos intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro total del estupefaciente y la detención de los siete implicados en infracción de la Ley 23.737.

GNA

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