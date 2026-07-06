Orán: prisión perpetua para los hermanos Salvatierra por el brutal homicidio de un puestero rural

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Héctor Fabián Fayos, condenaron a dos hermanos, Víctor y Gonzalo Salvatierra a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Se ordenó su alojamiento en la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

Un tercer acusado, un hombre de 40 años fue absuelto por aplicación del principio "in dubio pro reo”. Al finalizar la audiencia recuperó su libertad.

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la RN 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas. Su cabeza nunca fue encontrada.

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