Orán: prisión preventiva para cinco acusados de robo y faena de ganado
20/07/2026
El juez del distrito judicial de Orán (Salta), Mario Maldonado dictó la prisión preventiva para cinco hombres acusados como coautores de los delitos de abigeato agravado (robo de ganado). Además, a cuatro de ellos les atribuyó el delito de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización, en concurso real.
De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron a esclarecerse a partir de las denuncias formuladas por productores ganaderos de la zona de Quebrada Las Moras y Santa María, quienes advirtieron reiterados faltantes de animales y señalaron la existencia de un grupo que actuaba de manera organizada para arrear, faenar y comercializar clandestinamente el ganado sustraído. Testimonios, registros fílmicos y otras medidas investigativas permitieron identificar a los presuntos involucrados y reconstruir su modalidad de actuación.
La pesquisa incluyó análisis de denuncias y declaraciones testimoniales, inspecciones en el terreno, relevamiento de registros de ingreso de vehículos a establecimientos rurales y recorridos en una finca donde se hallaron campamentos, restos compatibles con faena clandestina, cueros bovinos, manchas de sangre y diversos elementos utilizados para esas actividades. Además, se secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés durante los allanamientos realizados el pasado 27 de junio, oportunidad en la que fueron detenidos los imputados.
En la solicitud, fiscal penal 1 de Orán en feria, Daniela Murúa, pidió que los cinco acusados permanezcan detenidos preventivamente al considerar que subsisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. También destacó que aún restan medidas probatorias y que parte del ganado denunciado como sustraído no fue recuperado.
MPF Salta
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