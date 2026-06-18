Orán: incautan más de una tonelada de hojas de coca y paquetes de cigarrillos de contrabando

Gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” (Salta) realizaban una patrulla fluvial en una embarcación de la Institución, por el cauce del río Bermejo a la altura de la confluencia con el río Tarija, cuando avistaron lanchas artesanales, conocidas como “jangadas”, acopiando bultos de grandes dimensiones.

Al verso descubiertos por los efectivos los involucrados abandonaron sus flotas y escaparon nadando hacia la espesura del monte. Debido al horario y a la hostilidad de la zona no se lograron aprehensiones.

Los gendarmes trasladaron los elementos secuestrados hasta la Sección "28 de Julio", donde realizaron el pesaje y el conteo de la carga en presencia de testigos hábiles. Dando como resultado total 1.276 kilos de hoja de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de dos marcas extranjeras diferentes y sin el aval correspondiente.

GNA

Más sobre: San Ramón de la Nueva Orán.



