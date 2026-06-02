Hasta el viernes se realizan trámites de DNI y Pasaporte en Capital y Orán

El Registro Civil de Salta continúa acercando a los vecinos los trámites de identificación. El móvil del organismo permanecerá hasta el viernes 5 de junio en el municipio de Orán, mientras que en Capital también se llevarán a cabo operativos mediante el uso de valijas electrónicas.

Orán

los vecinos podrán acercarse a partir de las 9 de la mañana.

Se entregarán 120 turnos para ser atendidos durante cada jornada.

Actividades martes 2 , en el barrio San Antonio miércoles 3 el móvil estará en el barrio 20 de Febrero jueves 4 atenderá en el barrio 4 de Junio viernes 5 finalizará su recorrido en el barrio Taranto.



Capital

los operativos con valijas electrónicas también comenzarán a las 9 de la mañana.

se otorgarán 70 turnos por orden de llegada para la atención durante la jornada.

Actividades martes 2, en el Centro Vecinal del barrio Progreso, el operativo continuará en Monge Ortega 361, de Villa Los Sauces. miércoles 3 y jueves 4, se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Bicentenario, ubicado en Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas. viernes 5 la atención se brindará en el CIC del barrio Unión, situado en avenida Armada Argentina y José M. Mirau.



Costos y medios de pago

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite. Todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Los DNI como los pasaportes presentan demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte la demora aproximada es de 15 días hábiles.

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