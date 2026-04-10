ANMAT prohíbe productos cosméticos de ALPHA MEN CARE por falta de registro y uso indebido de datos sanitarios

La prohibición se hizo por medio de la Disposición Nº 1824/26, se prohíbe el uso, la comercialización, la distribución, en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea de los siguientes productos cosméticos de la marca ALPHA MEN CARE:

Crema antiage, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina

Shampoo activador de raíces – anti canas

Serum avanzado anti ojeras

Gel de limpieza facial, ALPHA MEN CARE

Jabón natural, ALPHA MEN CARE

Corrector de imperfecciones – Camo pen

La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización y monitoreo, junto con una alerta del área de Cosmetovigilancia por dudas sobre la legitimidad de uno de los productos.

Al consultar la base de datos de ANMAT, se verificó que existía un producto registrado con la misma marca, cuyo elaborador declarado es el Laboratorio Laborit S.R.L.. Sin embargo, al ser consultada, la firma informó que no elaboró el lote investigado, lo que evidenció un uso indebido de su número de legajo.

Además, se constató la comercialización de otros productos de la misma marca que no contaban con inscripción sanitaria y tampoco incluían la información obligatoria en su rotulado.

Debido a que se trata de productos ilegítimos, sin registro y cuyo origen no puede ser verificado, no es posible garantizar su seguridad, calidad ni composición, lo que representa un riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, ANMAT dispuso la prohibición de estos productos en todo el territorio nacional.

La medida fue tomada con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los productos cosméticos regulados.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Salud.



