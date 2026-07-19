Santiago del Estero: una multitud celebró la XXIV Marcha de los Bombos y la XII Marcha de Cuerdas y Fuelles Santiagueños

Con un marco imponente, Santiago del Estero vivió este sábado la XXIV Marcha de los Bombos y la XII Marcha de Cuerdas y Fuelles Santiagueños, una de las celebraciones populares más importantes del país, que forma parte de los festejos por el 473° aniversario de la “Madre de Ciudades”.

Desde temprano, y con vigilias que comenzaron por la noche del viernes, miles de personas coparon las calles. Turistas de todo el país y de distintas partes del mundo se mezclaron con los vecinos para ser parte de una fiesta que ya es patrimonio cultural de los santiagueños.

Al igual que en ediciones anteriores, las columnas de bombistas y músicos confluyeron en Plaza Libertad, tras partir desde tres puntos: el Patio del Indio Froilán, el arco de entrada del sector sur de la Capital y de la ciudad de La Banda.

En este marco, la Fundación Patio del Indio Froilan entregó un reconocimiento a Miriam Talone, familiar de Mario “Musha” Carabajal, por su compromiso en defensa de la cultura.

Fue una jornada de encuentro, de música y de orgullo santiagueño que finalizó en el Parque Aguirre donde el Ensamble de Músicos del Patio brindó un show y rindió homenaje a Mario “Musha” Carabajal.

Teresa Castronuovo y El “Indio” Forilan González destacaron el éxito de la marcha y sostuvieron que esto “es virtud de la gente, que es la que le pone el contenidos a esta fiesta popular que no se podría realizar sin el acompañamiento del Gobierno de la provincia”.



*imagenes gentileza Turismo Santiago

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