Viajaban en un tour de compras desde Orán y fueron descubiertos con 768 kilos de hojas de coca rumbo a Buenos Aires

Anoche, gendarmes de la Sección “Quimilí” del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” controlaron un transporte de tour de compras cuando se encontraban desplegados sobre la Ruta Provincial N° 92, que circulaba desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Salta) con destino final la localidad de Ingeniero Budge (Buenos Aires).

Tras divisar el interior del rodado, los uniformados hallaron 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del vehículo.

Luego de a identificar a los propietarios de la carga, los funcionarios procedieron a la apertura de los paquetes y corroboraron la existencia de hojas de coca en estado natural. El pesaje del vegetal arrojó 768 kilos a granel, que quedaron decomisados.

Además, el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero dispuso que tres mujeres y un hombre quedaran supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

GNA

Más sobre: Santiago del Estero.



