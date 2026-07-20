Calendario de pagos de la ANSES para hoy lunes 20
20/07/2026
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal, mientras que continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 7.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 5.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.
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