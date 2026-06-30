Sueldos de junio para empleados provinciales de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán

30/06/2026

Salta

  • Martes 30 de junio: depósito de la Compensación Transitoria Docente
  • Miércoles 1 de julio: cobrarán los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad
  • Jueves 2 de julio: percibirán sus haberes los agentes del sector de Educación, Administración Central, organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública.

Jujuy:

  • Jueves 2 de julio: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, municipios y Organismos Autárquicos.
  • Viernes 3 de julio: administración central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.
  • Sábado 4 de julio: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.

Santiago del Estero:

  • Martes 30 de junio: para todos los trabajadores de la administración pública provincial a partir de las 8 de la mañana.

Tucumán:

Cronograma del 20%

  • Martes 30 de junio
    • Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
    • Comunas Rurales
  • Miércoles 1 de julio
    • Poder Legislativo
    • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Municipios del Interior
    • Dirección de Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
    • Instituto de Desarrollo Productivo
    • Ente de Infraestructura Comunitaria
    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

  • Viernes 3 de julio
    • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)
  • Sábado 4 de julio
    • Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
    • Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
  • Martes 7 de julio
    • Comunas Rurales
    • Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Jubilados Fuera de Convenio
    • Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
    • Poder Legislativo
  • Miércoles 8 de julio
    • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Municipios del Interior
    • Dirección de Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
    • Instituto de Desarrollo Productivo
    • Ente de Infraestructura Comunitaria
    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
    • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

Más sobre: Jujuy.

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