Sueldos de junio para empleados provinciales de Salta, Jujuy, Stgo del Estero y Tucumán
30/06/2026
Salta
- Martes 30 de junio: depósito de la Compensación Transitoria Docente
- Miércoles 1 de julio: cobrarán los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad
- Jueves 2 de julio: percibirán sus haberes los agentes del sector de Educación, Administración Central, organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública.
Jujuy:
- Jueves 2 de julio: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, municipios y Organismos Autárquicos.
- Viernes 3 de julio: administración central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.
- Sábado 4 de julio: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.
Santiago del Estero:
- Martes 30 de junio: para todos los trabajadores de la administración pública provincial a partir de las 8 de la mañana.
Tucumán:
Cronograma del 20%
- Martes 30 de junio
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Comunas Rurales
- Miércoles 1 de julio
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
- Viernes 3 de julio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)
- Sábado 4 de julio
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Martes 7 de julio
- Comunas Rurales
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Miércoles 8 de julio
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
Más sobre: Jujuy.
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