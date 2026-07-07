Detienen a un sospechoso por una estafa de más de 20 mil dólares mediante la falsa app de inversiones "Monex Markets"

Este lunes se realizó un allanamiento en la provincia de Santiago del Estero para detener a un hombre por realizar supuestas maniobras fraudulentas a través de una plataforma falsa de inversión, con la que habría estafado a un salteño por más de 20 mil dólares. Será trasladado a Salta para formalizar su imputación.

La investigación inició tras la denuncia realizada por un ciudadano salteño, quien en enero pasado, descargó una aplicación de inversión denominada "Monex Markets", a través de la cual se le solicitó el aporte de sumas de dinero que iban en incremento bajo el argumento de “subir de categoría” dentro de la plataforma.

Tras aportar una suma superior a los 21 mil dólares, notó maniobras que le resultaron sospechosas, por lo que decidió radicar la denuncia, que originó la intervención de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Salta.

Tras una minuciosa investigación, que incluyó análisis de cuentas bancarias y la trazabilidad del dinero transferido por el damnificado con la colaboración de la Policía Federal Argentina, se pudo determinar que fue convertido en criptoactivos y transferidos a billeteras virtuales externas por una persona con residencia en la ciudad de Santiago del Estero.

En el avance de las tareas se logró individualizar a un hombre de 47 años, para quien se solicitó mediante los trámites procesales pertinentes, orden de allanamiento, secuestro de toda evidencia digital y detención en su domicilio en esa provincia.

La medida se ejecutó este lunes 6 de julio con la participación de personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta y sus pares de Santiago del Estero, y según lo solicitado por la fiscal Cornejo, se producirá el traslado del sospechoso a la ciudad de Salta, donde se realizará la formalización de la investigación penal preparatoria.

MPF Salta

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