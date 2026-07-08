JetSMART lanzará una nueva ruta directa entre Santiago del Estero y Buenos Aires desde diciembre

JetSMART anunció la nueva ruta aérea directa entre Santiago del Estero y Buenos Aires, con inicio de operaciones previsto para el próximo 10 de diciembre. Este nuevo destino forma parte de la estrategia de crecimiento anunciada recientemente por la compañía, que también contempla el inicio de operaciones hacia Jujuy, Posadas, San Juan y Maceió (Brasil), ampliando la conectividad aérea tanto dentro del país como con la región.

Los vuelos entre Santiago del Estero y el Aeroparque Jorge Newbery contarán con cinco frecuencias semanales, los días lunes, jueves, viernes, sábados y domingos. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.jetsmart.com, con tarifas promocionales de lanzamiento desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la empresa JetSMART por apostar a Santiago del Estero con esta nueva conexión aérea hacia Buenos Aires. Una mayor conectividad representa más oportunidades para fortalecer el turismo, impulsar la actividad económica, atraer inversiones y acompañar el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra provincia”, expresó el Gobernador Elías Miguel Suárez.

El Aeropuerto de Santiago del Estero Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés registró 73.000 pasajeros mensuales entre los meses de enero y mayo de 2026, según datos de la Administración Nacional de Administración Civil (ANAC).

Desde el inicio de sus operaciones, JetSMART ha transportado a más de 16 millones de pasajeros en Argentina, contribuyendo a que más personas accedan por primera vez al transporte aéreo. Actualmente, la compañía opera en el país con aeronaves Airbus A320 y A321neo, los aviones más modernos de la industria aerocomercial argentina, y continuará incorporando nuevos equipos hasta alcanzar una flota de 23 aeronaves durante la temporada de verano 2027. De ese total, 10 serán Airbus A321neo, lo que permitirá incrementar su capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda y continuar ampliando su oferta de destinos.

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