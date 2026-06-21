Santiago del Estero: relevan al jefe de Infantería tras el choque fatal que involucró a un móvil policial

Por disposición del gobernador provincial, Elías Suarez, fue apartado de su cargo el jefe del Cuerpo Guardia de Infantería, Ignacio Zurita, superior directo del cabo primero que conducía el móvil policial involucrado en el siniestro vial ocurrido el pasado jueves por la noche en la ciudad Capital.

El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas, Yohana Ibáñez y Sergio Gordillo y una niña de 8 años herida. Mientras avanza la investigación judicial, los efectivos que viajaban en el vehículo fueron aprehendidos y sometidos a exámenes toxicológicos y de alcoholemia.

Además, la Policía inició una auditoría interna para analizar las circunstancias del choque y revisar los antecedentes y procedimientos vinculados a los agentes involucrados.

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