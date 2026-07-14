En Santiago del Estero ministros del Norte Grande abordaron la situación crítica del Programa Incluir Salud

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero fue sede de la Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Norte Grande y referentes del Programa Incluir Salud, convocada para analizar la situación del programa y planificar acciones conjuntas frente a las dificultades que afectan su funcionamiento por el desfinanciamiento de la Nación.

Formaron parte del encuentro el ministro de Salud de Jujuy, Lic. José Manzur; la ministra de Salud de Catamarca, Dra. Johana Elizabeth Carrizo; el ministro de Salud de La Rioja, Dr. Juan Carlos Vergara; el ministro de Salud de Corrientes, Dr. Emilio Lanari Zubiaur; el secretario de Salud de Salta, Dr. Martín Monerris; y el subsecretario de Salud de Tucumán, Dr. Marcelo Montoya, junto con referentes de Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y las demás jurisdicciones del Norte Grande.

Durante la jornada, las provincias coincidieron en advertir una situación crítica y generalizada del Programa Incluir Salud en toda la región. Ante esta situación, el Gobierno de Santiago del Estero, así como el resto de las provincias, viene realizando aportes con recursos provinciales para evitar la interrupción de tratamientos, sostener la provisión de medicamentos, garantizar las prestaciones de diálisis y sus traslados, y dar respuesta a situaciones clínicas que no admiten demoras.

Las autoridades señalaron que esta situación genera incertidumbre en pacientes y familias, sobrecarga a los equipos provinciales, profundiza las desigualdades territoriales y aumenta los procesos de judicialización.

Como resultado del encuentro, se consensuó un documento y se conformó una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud, con participación de la Nación y las provincias.

La propuesta será presentada ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud —COFESA—, con el objetivo de impulsar respuestas concretas y una agenda de trabajo que garantice la continuidad, equidad y calidad de las prestaciones.

La reunión reafirmó la decisión política de las provincias del Norte Grande de actuar de manera conjunta y promover una respuesta federal ante una problemática que requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles.

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