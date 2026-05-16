Parques Nacionales actualizan tarifas de acceso desde junio con nuevos valores para turistas y residentes

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó por Resolución 132/2026 el nuevo tarifario que actualiza los derechos de acceso a las áreas protegidas nacional a partir del próximo 1º de junio.

El cobro de entradas se aplica únicamente a los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanin, Lago Puelo, El Palmar, Talampaya y establece distintos valores en función de las categorías General, Nacional, Residentes Provinciales y Estudiantes, así como aquellos exentos de pago.

Este tipo de actualizaciones tarifarias se implementan anualmente en temporada baja para generar un escenario de previsibilidad en el sector turístico, favoreciendo la planificación de las reservas y ventas grupales de la temporada primavera-verano, cuando se registran los mayores volúmenes de turismo.

La normativa también proyecta la futura incorporación progresiva de los Parques Nacionales Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno al sistema de cobro de acceso, el que entrará en vigencia una vez que se realicen los relevamientos de potenciales servicios, las inversiones privadas necesarias para su implementación y la infraestructura de control de accesos correspondiente en cada área protegida.

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