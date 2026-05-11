Sáenz exigió respuestas definitivas por el gas y reclamó previsibilidad para el norte argentino ante la llegada del frío

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se pronunció firmemente sobre la recurrente problemática del suministro de gas en el norte del país, una situación que “no puede seguir siendo naturalizada”.

El mandatario señaló que hace años la región vive bajo la misma incertidumbre cada vez que descienden las temperaturas, afectando el desarrollo normal de la vida cotidiana y la actividad productiva.

Al respecto, Sáenz recordó el rol estratégico que ha tenido la provincia en la historia energética del país: “Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”.

El Gobernador advirtió que la llegada de los frentes fríos reaviva anualmente la preocupación por las restricciones en el abastecimiento, lo cual impacta directamente en miles de familias, comercios e industrias del norte que ven comprometida su planificación por falta de certezas técnicas.

“Quiero ser muy claro: el norte argentino merece previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas. No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, dijo el mandatario, subrayando que el respeto y las oportunidades deben ser los mismos para todas las regiones del territorio nacional.

Finalmente, reafirmó su compromiso de elevar el reclamo ante las autoridades competentes para defender los intereses de la provincia. En este sentido, aseguró que continuará gestionando donde haga falta para obtener lo que corresponde a la región. “Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es lo que le corresponde a nuestra gente”, concluyó.

Sec. Prensa Salta

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