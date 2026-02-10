La inflación no da tregua: enero marcó el quinto mes consecutivo de subas

En nuestro país la inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y se ubicó en el 2,9% durante enero, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato se realizó nuevamente en base a la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de la polémica por la salida del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que debería haber debutado este martes, pero que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, decidió que no viera la luz.

En la medición interanual, los precios se alzaron 32,4%, marcando su tercera aceleración consecutiva y la más pronunciada de los últimos tres meses, en un contexto donde el proceso de desaceleración inflacionaria empieza a mostrar señales de mayor volatilidad.

El mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio: alcanzaron el 3,6% y 3%, respectivamente.

Las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

