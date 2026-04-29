Fechas de pago de sueldos de abril para la Administración Pública de Jujuy y Catamarca
29/04/2026
Jujuy:
- Jueves 30 de abril: veteranos de guerra de Malvinas; Policía de la Provincia; Servicio Penitenciario; Organismos Autárquicos; administración central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.
- Viernes 1 de mayo: municipios; organismos descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y funcionarios.
Catamarca:
- Miércoles 6 de mayo: Empleados de la Administración Pública Provincial.
- Jueves 7 de mayo: Docentes.
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