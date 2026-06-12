Santa Victoria Este: dos cordobeses fueron a comprar postes de quebracho colorado y resultaron asaltados

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó provisionalmente a cuatro hombres como coautores del delito de robo calificado por el uso de armas, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de dos empresarios oriundos de la provincia de Córdoba que fueron víctimas de un millonario asalto en Santa Victoria Este, localidad ubicada a más de 530 kms al este de la capital salteña.

La causa se originó a partir de las denuncias realizadas por los damnificados, quienes relataron que uno de ellos mantenía desde hacía aproximadamente un año conversaciones con quien sería el principal acusado. El contacto se habría generado a raíz de una supuesta oferta de venta de postes de quebracho colorado.

Según consta en la investigación, durante meses se intercambiaron comunicaciones, fotografías y videos relacionados con la mercadería ofrecida, lo que generó confianza suficiente para avanzar con la operación comercial.

Los denunciantes señalaron que incluso habían consultado referencias comerciales sobre el vendedor antes de viajar a Salta y que distintas personas vinculadas al transporte de madera les habrían manifestado conocerlo y haber realizado operaciones con él anteriormente.

Con el objetivo de concretar la compra, los empresarios viajaron desde Córdoba hasta Tartagal llevando una suma cercana a los 25 millones de pesos en efectivo, destinada al pago de la mercadería.

Sin embargo, una vez en esa ciudad, el supuesto vendedor les informó que existían inconvenientes para concretar la operación en el lugar acordado inicialmente y les propuso trasladarse hasta Santa Victoria Este, donde supuestamente se encontraba la madera ofrecida.

La mañana del 28 de mayo, las víctimas se reunieron con el acusado en la entrada de Santa Victoria Este. Según relataron, el hombre se movilizaba en una motocicleta tipo enduro de color blanco y los condujo por distintos caminos rurales hasta una estancia conocida como “La Avispa”, ubicada en una zona alejada y sin cobertura de telefonía celular.

De acuerdo con la acusación fiscal, una vez en el lugar, el sospechoso les indicó que observaran un lote de postes ubicado a varios kilómetros del camino principal mientras él se retiraba momentáneamente para realizar consultas con otras personas relacionadas con la venta.

Pocos minutos después, y cuando los compradores se encontraban en un sector completamente aislado, fueron sorprendidos por al menos cinco hombres encapuchados, vestidos con prendas de tipo militar y portando distintas armas de fuego.

Las víctimas declararon que uno de los agresores efectuó disparos intimidatorios al aire mientras los demás los rodeaban y reducían bajo amenazas. Durante el asalto lograron observar escopetas, una escopeta recortada, revólveres, pistolas y otros elementos compatibles con armamento de fuego.

Según denunciaron, fueron obligados a arrojarse al suelo mientras los atacantes revisaban sus pertenencias y el vehículo en el que se desplazaban.

Los asaltantes sustrajeron dos portafolios que contenían aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, además de varios cheques al portador por montos millonarios, teléfonos celulares, billeteras, documentación personal, una cadena de plata y otros bienes.

Las víctimas también manifestaron que durante el robo escucharon expresiones que hacían referencia a la posibilidad de quitarles la vida y apoderarse del vehículo, aunque finalmente uno de los integrantes del grupo habría impedido que la situación escalara aún más.

A partir de los testimonios obtenidos y de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Investigativo Sector 43, la Fiscalía solicitó la captura y/o detención nacional e internacional del principal sospechoso por su presunta participación en el hecho investigado. Posteriormente, y a partir de nuevos elementos incorporados a la causa, requirió allanamientos en distintos domicilios de Santa Victoria Este y parajes cercanos, medidas que permitieron identificar a otros presuntos involucrados, secuestrar armas, municiones, teléfonos celulares, prendas de camuflaje y otros elementos de interés para la investigación, además de concretar las detenciones de los acusados.

La investigación permitió además identificar a otros presuntos participantes del hecho, entre ellos familiares directos del principal acusado, quienes fueron vinculados a la maniobra investigada.

Tras los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres, quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Al momento de la audiencia de imputación, uno de los acusados declaró y negó cualquier vinculación con los hechos investigados, manifestando que se dedica a estudiar y que no conoce a las personas que realizaron las denuncias.

Para el fiscal Cazón, los elementos reunidos hasta el momento —entre ellos las denuncias de las víctimas, los informes policiales, los resultados de los allanamientos, los secuestros efectuados y demás medidas probatorias incorporadas al expediente— constituyen evidencia suficiente para sostener provisoriamente la participación de los imputados en el hecho investigado.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la intervención de otras personas que podrían haber participado en el asalto y avanzar en el recupero del dinero y de los bienes sustraídos.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

Más sobre: Policial.



