El Carril: sancionan a un depredador ambiental que llevaba más de 220 peces

Durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Rural y Ambiental de la Policía de Salta infraccionaron a un hombre por pesca ilegal e incautaron 225 pescados. El procedimiento fue durante un control preventivo realizado sobre la calle General Güemes al 500, en la localidad de El Carril.

El hombre de 41 años que se desplazaba en una moto fue infraccionado por transgredir el artículo 91 del Código Contravencional. Además, el rodado fue secuestardo y las especies desnaturalizadas.

Policía Salta

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