El Tunal: colisión entre un camión y un automóvil deja una víctima fatal

La fiscal penal 1 de Anta (Salta) en feria, María Celeste García Pisacic, tomó intervención tras el reporte del siniestro, ocurrido entre un automóvil Toyota Corolla, donde viajaban un hombre y dos mujeres, y un camión Volvo, ocurrido alrededor de las 7.40 de este miércoles 15 de julio sobre ruta nacional 16.

Como consecuencia de la colisión, cuyas circunstancias se tratan de establecer, falleció una mujer de 32 años, quien viajaba en el automóvil y las otras personas fueron trasladadas al hospital local para recibir asistencia.

En relación al conductor del camión, de nacionalidad brasilera, se le realizó test de alcoholemia en el lugar, arrojando resultado negativo.

García Pisacic sostuvo que desde la Fiscalía se dispuso el cumplimiento de todas las medidas de rigor, tendientes a lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

MPF Salta

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