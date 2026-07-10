Rescataron a un hombre inconsciente de un auto que comenzaba a incendiarse

Efectivos de la Policía de Salta rescataron y asistieron a un hombre de 53 años que se encontraba inconsciente dentro de un vehículo en el que se había iniciado un incendio, en barrio La Ciénaga.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer, los efectivos encontraron el automóvil cerrado y al hombre inconsciente en su interior. Ante la emergencia y al advertir que el vehículo comenzaba a incendiarse, rompieron el vidrio de una de las puertas para ingresar al habitáculo y rescatar a la víctima.

Una vez fuera del vehículo, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica. Al mismo tiempo, utilizaron un matafuego y agua para contener las llamas y evitar que el incendio avanzara.

Personal del SAMEC asistió al hombre y determinó que presentaba un cuadro de inhalación de monóxido de carbono.

Bomberos voluntarios de la localidad de San Lorenzo completaron la extinción del incendio y realizaron las tareas de enfriamiento del vehículo. Las primeras pericias indicaron que el foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

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