Comunidades originarias piden cambios al proyecto de Ley de fibra de vicuña para garantizar la cogestión del recurso

Continuando con la ronda de consultas vinculada al proyecto de Ley en revisión que busca regular el manejo y aprovechamiento de la fibra de vicuña en la provincia de Salta, la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado recibió este jueves a representantes de comunidades originarias, el Instituto de Provincial de Pueblos Indìgenas (IPPIS) y la subsecretaría de Asuntos Indìgenas.

El encuentro fue encabezado por el senador Gonzalo Caro Dávalos, junto a sus pares, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Dani Nolasco, Juan Cruz Curá, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Guaymas, Roque Cornejo y Manrique Burgos.

En representación de los pueblos originarios asistieron, David Pastrana (diaguita), Mariana Chanampa (referente área biodiversidad), Hilaria Cruz y Reina Férriol (Kolla del desierto), Luisa Casimiro y Lino Casimiro (atacama), Vacilia Guari (comunidad San Francisco, Santa Victoria Oeste), Víctor Cruz y Julia Colque (tastil), además de la abogada Verónica Huber. Por el Ejecutivo estuvo el subsecretario de Asuntos Indígenas, Francisco Sánchez y por el IPPIS los vocales, Ulises Yanes y Alicia Yurquina (pueblo Kolla).

El proyecto de Ley en revisión establece la prohibición de la caza y tenencia de la vicuña en todo el territorio de la provincia, pero habilita la esquila de ejemplares en estado silvestre mediante el método ancestral del “chaku”, sin sacrificio del animal y bajo planes de manejo sustentable aprobados por el Ministerio de Producción y Minería, propuesto como autoridad de aplicación.

La normativa declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate, previendo que los ingresos derivados de la comercialización se destinen prioritariamente a la retribución de los productores y comunidades locales, además de un régimen de prioridad para los artesanos salteños.

Planteos de las comunidades

Los representantes de los pueblos originarios manifestaron su disconformidad con el texto aprobado en Diputados por no haber sido abordado previamente bajo el mecanismo de consulta previa, libre e informada, dejando de lado un anteproyecto que las comunidades venían trabajando desde 2014 junto al INTA y universidades.

Consideraron que la iniciativa posee una mirada meramente productiva que desplaza la identidad cultural y el carácter de conservación de la especie, abriendo la puerta a una posible monopolización de la fibra en detrimento de los artesanos originarios.

Solicitaron que en esta instancia se aplique de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en las Constituciones Nacional y Provincial; que se reemplace el término de comunidades “andinas” por “indígenas”; y que se establezca un esquema de cogestión mediante la creación de la Mesa Provincial de la Vicuña, evitando que la autoridad de aplicación recaiga exclusivamente en el Ministerio de Producción y Minería. Desde la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, en tanto, se coincidió en la necesidad de garantizar estos derechos mediante el diseño de un protocolo específico de consulta.

Al alertar sobre el riesgo de monopolización del recurso, los representantes señalaron que, a diferencia de los modelos implementados en provincias vecinas donde la fibra se destina casi en su totalidad a la exportación hacia mercados de Norte América, Europa y Asia, el marco regulatorio de Salta debe asegurar que el valor agregado se genere directamente en los territorios. Explicaron que priorizar la manufactura local es indispensable para generar mano de obra genuina en las comunidades, evitando así el desarraigo y la migración de los jóvenes de la región.

Asimismo, recordaron que la vicuña es una especie protegida y advirtieron sobre la persistencia de la caza furtiva en las zonas de frontera, particularmente en el límite con Bolivia. En tal sentido, argumentaron que las restricciones históricas fueron las que permitieron la recuperación de la fauna, por lo que rechazaron que la legislación posea una mirada meramente productiva que desatienda el carácter conservacionista y de preservación de la identidad cultural que el animal representa para los pueblos andinos.

Introducir modificaciones

Los legisladores ratificaron la predisposición del cuerpo para profundizar el análisis del proyecto y evaluar los puntos que las comunidades consideran vulnerados.

En ese sentido el senador Altamirano remarcó la importancia de escuchar los aportes del sector para alcanzar una legislación superadora, mientras que el senador Caro Dávalos ponderó la claridad de las exposiciones y se comprometió al estudio pormenorizado de las propuestas de modificación acercadas por los representantes. Por su parte, el senador Nolasco anticipó que el proyecto de ley recibirá modificaciones en la Cámara Alta para incorporar las demandas de las comunidades, por lo cual la iniciativa deberá retornar en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

En el epílogo los referentes originarios destacaron la convocatoria efectuada por el Senado recordando que para ellos el proyecto no solo tiene que ver con el aspecto de producción sino con una marca de identidad de su territorio, a través de una mirada cultural y conservacionista, mientras que la senadora Navarro ratificó que la decisión del Senado es avanzar en una ley superadora.

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