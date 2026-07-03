Tras casi un mes de investigación, detienen al presunto responsable del incendio que afectó más de 200 hectáreas en Cafayate

En el marco de una causa penal por daños ambientales, que afectaron más de 200 hectáreas de bosques nativos en una finca de Cafayate, fue detenido un hombre de 37 años, investigado como presunto autor del incendio forestal.

Un allanamiento en horas de la madrugada de hoy, permitió la detención del investigado, secuestrándose además una camioneta y elementos de interés para la causa.

La intervención se originó tras la denuncia por incendios forestales presentada por la Municipalidad de Cafayate, hecho que, por la magnitud del siniestro, generó un gran despliegue operativo de Bomberos Voluntarios de Cafayate, Brigadistas de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Brigada Nacional Centro y equipos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, entre otros recursos con los que se sostuvo un megaoperativo contra incendios forestales que se extendieron por más de dos semanas hasta lograr la contención de los focos ígneos.

Las tareas investigativas iniciaron hace casi un mes a cargo de profesionales de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta bajo la conducción de la Fiscalía Penal local. Intervino el Juzgado de Garantías de Cafayate.

La audiencia de imputación está prevista para el próximo lunes. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la producción de distintas medidas probatorias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades penales.

Policía Salta

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