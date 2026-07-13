Durante el fin de semana: más de 1.400 conductores sancionados por incumplir las normas de Tránsito

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Controlaron 12.800 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en diferentes jurisdicciones; detectando 1.406 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se realizaron 8.491 test de alcoholemia, de los cuales 100 conductores dieron positivo y fueron infraccionados.

Policía Salta

Más sobre: Policial.



